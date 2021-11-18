В результате стрельбы в Николаеве погиб один мужчина, второй ранен

Полиция устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве, в результате которой один мужчина погиб, второй ранен, сообщило местное отделение Нацполиции в Фейсбуке.

"О том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы, в полицию сообщили местные жители 17 ноября, около 20:15. На месте происшествия у одного из подъездов полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Также ранение получил еще один гражданин, ему оказывается медицинская помощь", - указано в посте.

Отмечается, что в одном из дворов многоэтажек в нескольких кварталах от места преступления было обнаружено охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь. Ружье будет изъято и направлено на экспертизу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК (умышленное убийство).