Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 255 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 255 млн 19 тыс. 346, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 124 тыс. 64 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 420 тыс. 114 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 767 тыс. 433.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 478 тыс. 517. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 464 тыс. 623 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 21 млн 977 тыс. 661 заболевший, из них умер 611 тыс. 851 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 659,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 362 человек, в Индии - 332, Бразилии - 2 тыс. 851.