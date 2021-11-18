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08:17 18.11.2021

В Украине за сутки выявили 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 19 633 человека, 752 умерло

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В Украине за сутки выявили 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 19 633 человека, 752 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 20 591 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 19 633 человека, 752 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 ноября в Украине: зафиксировано 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 478, медработников – 377); 297 832 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 907 человек; летальных исходов – 752; выздоровело – 19 633 человек.", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 284 008 человек; выздоровело – 2 704 217 человек; летальных исходов – 79 506.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

Теги: #статистика #коронавирус
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