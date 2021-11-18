Бельгийцам придется вновь носить маски в помещении и работать преимущественно дома

Правительство Бельгии приняло решение об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса: в стране вновь становится обязательным ношение масок в помещении, а сотрудников переводят на дистанционный режим работы минимум на четыре дня в неделю, сообщили европейские СМИ в среду.

Маски нужно будет носить всем находящимся в закрытых помещениях, например, в кафе и ресторанах, при этом за столиками можно будет сидеть без защитных средств.

Нормы будут распространяться на жителей страны старше 10 лет, ранее возрастным ограничением было 12 лет.

До середины декабря бельгийцам придется работать из дома четыре дня в неделю, а затем - три дня.

Официальное решение по ночным клубам пока оглашено не было, однако не исключается, что им придется проверять посетителей на COVID-19, чтобы избежать ношения масок.

Ограничения, которые вступят в силу с 20 ноября, были приняты на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Бельгии, где идет четвертая волна заболеваемости.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, в Бельгии наблюдается один из самых высоких показателей заболеваемости на душу населения в ЕС: за последние две недели на сто человек приходится один случай инфицирования.

Ранее Бельгия ввела правило об обязательном предъявлении QR-кода для посещения ресторанов и театров: чтобы попасть внутрь, жителям страны нужно показать сертификат, подтверждающий вакцинацию, недавнее выздоровление от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.