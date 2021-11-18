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07:30 18.11.2021

В Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибло четыре ребенка

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В Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибло четыре ребенка

В с. Медисовка (Хмельницкая обл.) вследствие пожара в жилом доме погибло четыре ребенка дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в четверг.

"17 ноября 20 час. 33 мин. в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли 4 ребенка (2015-2021 г.р.). Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений ГСЧС. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники", - говорится в сообщении.

Теги: #хмельницкая_область #жертвы #пожар
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