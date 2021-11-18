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06:29 18.11.2021

Арабская коалиция нанесла массированные удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов

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Арабская коалиция нанесла массированные удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла массированные удары по целям хуситов в Йемене после перехвата и уничтожения беспилотника, который пытался атаковать международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии, сообщило в четверг саудовское информационное агентство SPA.

Коалиция приняла "оперативные меры для борьбы с источниками враждебных трансграничных нападений", говорится в сообщении.

Государственное телевидение Саудовской Аравии уточнило, что удары были нанесены по военным целям в йеменских провинциях Сана, Дамар, Саада и аль-Джауф в ответ на угрозы, которые представляют пуски хуситами баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Были уничтожены мастерские для их производства и склады, а также системы связи.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны.

Теги: #йемен #саударавия #удары
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