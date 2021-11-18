Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на 47-летнего харьковчанина и похищении у него около 50 тыс. грн.

"Сразу после совершения преступления один из нападавших задержан и уведомлен о подозрении", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По информации ведомства, преступники проникли в дом харьковчанина на ул. Горской, ударили его по голове и связали электрическими проводами, после чего забрали деньги (около 50 тыс. грн).

Во время проведения обыска у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли похищенные деньги. Мужчине объявлено о подозрении по факту разбоя, соединенного с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Ленинский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Местонахождение второго нападавшего и возможных сообщников подозреваемого устанавливается.