События

06:04 18.11.2021

Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

1 мин читать

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на 47-летнего харьковчанина и похищении у него около 50 тыс. грн.

"Сразу после совершения преступления один из нападавших задержан и уведомлен о подозрении", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По информации ведомства, преступники проникли в дом харьковчанина на ул. Горской, ударили его по голове и связали электрическими проводами, после чего забрали деньги (около 50 тыс. грн).

Во время проведения обыска у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли похищенные деньги. Мужчине объявлено о подозрении по факту разбоя, соединенного с проникновением в жилье (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Ленинский районный суд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Местонахождение второго нападавшего и возможных сообщников подозреваемого устанавливается.

Теги: #задержание #харьков #кража
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:02 18.11.2021
Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

03:08 18.11.2021
Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

01:07 18.11.2021
Из Харьковского окружного админсуда массово увольняются работники аппарата, изготовление документов задерживается

Из Харьковского окружного админсуда массово увольняются работники аппарата, изготовление документов задерживается

19:06 16.11.2021
Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

Из-за пожара в многоэтажке в центре Харькова часть жителей дома временно размещены в социальном отеле

11:59 16.11.2021
Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

Умер скульптор Гурбанов, создавший "Скрипача на крыше" и "Семь чудес Харькова"

07:58 16.11.2021
Во время пожара кровли многоэтажки в Харькове спасены 7 и выведены на свежий воздух 6 человек

Во время пожара кровли многоэтажки в Харькове спасены 7 и выведены на свежий воздух 6 человек

05:46 16.11.2021
В Харьковской области разоблачена группировка, незаконно изготовлявшая некачественный бензин и продававшая его под видом Евро-95

В Харьковской области разоблачена группировка, незаконно изготовлявшая некачественный бензин и продававшая его под видом Евро-95

03:36 16.11.2021
В Харькове трамвай сбил студентку, девушка погибла

В Харькове трамвай сбил студентку, девушка погибла

12:18 15.11.2021
Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

Раде предлагают создать ВСК по расследованию возможных фальсификаций на выборах мэра Харькова

04:12 13.11.2021
Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

Двое рецидивистов, отобравших у харьковчанки деньги на лечение, задержаны, третий в розыске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

ПОСЛЕДНЕЕ

США, Южная Корея и Япония будут добиваться уважения Китаем основанного на правилах международного порядка

Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу

Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

Премьер-министр Эстонии и президент Еврокомиссии согласились в необходимости скорейшего вступления в силу санкций против Беларуси

Правоохранительные органы получили 210 тыс. сообщений о подделке COVID-сертификатов

США наблюдают за действиями РФ у границ Украины, призывают Москву не скрывать намерений - глава Пентагона

Один из главных участников штурма Капитолия получил три с половиной года тюремного заключения

Индия приостановила работу 6 угольных электростанций рядом с Нью-Дели

Великобритания за год зафиксировала рекордное количество кибератак, в том числе связанных с РФ и КНР - СМИ

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА