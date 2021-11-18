Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

Должностное лицо администрации одного из районов Харькова подозревается в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо администрации одного из районов Харькова требовало от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 18 тыс. грн за непрепятствование его деятельности", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Чиновника задержали при передаче денег от предпринимателя в порядке ст. 208 УПК Украины.

По информации УСБУ в Харьковской области, речь идет о руководителе сектора администрации района.