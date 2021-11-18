Испытание китайского гиперзвукового оружия в США считают угрозой на ближайшую перспективу
Вашингтон расценивает испытание китайского гиперзвукового оружия как постоянную угрозу, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Вы знаете, что нас беспокоит военный потенциал, который продолжает развивать Китай. Я уже подчеркивал, что мы рассматриваем Китай как вызов на ближайшую перспективу", - заявил в среду Остин на брифинге.
"Мы продолжаем делать все, что можем, чтобы разработать соответствующие средства, а также правильный подход, который, как нам кажется, будет необходим и эффективен в столкновении любого рода в будущем, будь то Китай, Россия или любая другая страна", - продолжил он.
"Мы напряженно работаем над тем, чтобы гарантировать защиту нашей страны от ряда возникающих угроз", - заключил министр обороны США.
США и ранее выражали обеспокоенность китайским испытанием гиперзвукового оружия.
В оборонной компании Raytheon Technologies Corporation отмечали, что США "по меньшей мере, на несколько лет" отстают от Китая в разработке гиперзвукового оружия.
В свою очередь Китай утверждал, что испытывал не оружие, а космический летательный аппарат многоразового использования.