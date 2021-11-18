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02:22 18.11.2021

Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

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Независимые медики рекомендуют госпитализировать Саакашвили в многопрофильную клинику

Альтернативная действующему врачебному консилиуму группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджария в среду обнародовала заключение по медицинскому осмотру 16 ноября бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремной больнице.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили в настоящее время критическое по многим жизненным показателям, поэтому мы считаем, что тюремная больница не готова оказать находящемуся в таком критическом состоянии необходимое лечение" - заявил на брифинге член группы, врач Георгий Григолия.

При этом он отметил, что Саакашвили пока не требуется реанимация.

"Так как Михаил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут оказать полноценное лечение", - сказал Григолия.

Вечером в среду одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе, встретившаяся с Саакашвили в тюремной больнице, заявила журналистам, что его состояние "крайне тяжелое".

"У Михаила Саакашвили сегодня резко повысилось давление. Он с трудом передвигается и не в состоянии держать равновесие, стоя на ногах", - сказала Херхеулидзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #медики #грузия #саакашвили
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