Премьер-министр Эстонии и президент Еврокомиссии согласились в необходимости скорейшего вступления в силу санкций против Беларуси

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) согласились в необходимости скорейшего вступления в силу анти-белорусских санкций.

"В понедельник члены Европейского Союза вместе решили, что мы примем новые, более жесткие санкции. Мы знаем, что санкции работают и приносят пользу, иначе мы увидели бы эскалацию на границе ЕС-Беларусь. Мы договорились с фон дер Ляйен, что новые санкции должны вступить в силу быстро. Мы не должны поддаваться давлению или шантажу режима Лукашенко", - рассказала пресс-служба правительства Эстонии о состоявшейся в среду телефонной беседе Каллас и фон дер Ляйен, на которой была рассмотрена роль Европейского союза в борьбе с "гибридной атакой" на границе ЕС и Беларуси.

Каллас подчеркнула, что "Европейская комиссия призвана сыграть заметную и важную роль в борьбе с гибридной атакой на границе ЕС и Беларуси. Мы видим, что сильное дипломатическое давление на страны, из которых летают в Минск, принесло пользу. Несколько авиакомпаний приостановили полеты".

Премьер высказалась за использование дипломатического давления "для оказания помощи тем, кто страдает".

"Для этого необходимо, чтобы режим Лукашенко разрешил агентствам ООН оказывать помощь на своей территории, чтобы они могли помочь в распределении гуманитарной помощи и добровольном возвращении", - сказала Каллас.

По ее словам, "Европейский Союз и его партнеры имеют общее понимание происходящего. Это гибридная атака, и мы твердо поддерживаем Польшу, Литву и Латвию".

Польша, Литва и Латвия в последнее время фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.