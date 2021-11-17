Правоохранительные органы получили 210 тыс. сообщений о подделке COVID-сертификатов, сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"У нас на сегодня 210 тыс сообщений о подделке документов", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, речь идет о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подработать COVID-сертификат.

Эти сообщения передали правоохранительным органам.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в том числе от коронавирусной болезни (№6084).

На заседании в среду комитет поддержал предложение включить в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.

Парламент 2 ноября принял в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Законопроект предлагает установить ответственность за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или ограничения свободы сроком до двух лет.

Законопроект также устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививках в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок могут повлечь за собой наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишением свободы на срок до трех лет.