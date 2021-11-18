18 ноября: Какой сегодня праздник

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил, в мире – День философии, день отказа от курения, в Европе – день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации, в Латвии день независимости, день "Божоле нуво" во Франции, в Хорватии – День памяти о Вуковарских событиях 1991 года, а у православных - память Ионы – святого и архиепископа Львовского и Великоновгородского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы в этот день, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

День сержанта Вооруженных Сил отмечается в Украине 18 ноября.

День установлен 19 апреля 2019 года Президентом Украины Петром Порошенко, чествуя преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения военных традиций Сержантского и старшинского.

"Отмечая преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, с целью приумножения военных традиций сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины", сказано в Указе президента.

Всемирный день философии был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Международный день отказа от курения празднуется в третий четверг ноября по инициативе Американского онкологического общества. Првое празднование состоялось 16 ноября 1977 года на площади Юнион-сквер в Сан-Франциско. Праздник стал эволюцией идеи Артура Маллани, который в 1970 году в городе Рандольф штата Массачусетс предлагал людям прекратить курить на один день, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность в местную школу. Инициирование праздника помогло изменению восприятия курения среди американцев. Сегодня в этот день в разных странах мира организуют лекции и митинги по борьбе с курением, а курильщикам предлагают отказаться от вредной привычки хотя бы на один день. Проводятся благотворительные акции, раздаются листовки о вреде курения, проводятся спортивные соревнования и другие мероприятия, связанные с пропагандой здорового образа жизни.

Традиционно, в третий четверг ноября ровно в полночь, на французскую землю приходит праздник "Нового божоле" — молодого вина, изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона.

Праздник "Божоле нуво" появился во Франции в середине 20 века и имел под собой чисто коммерческую основу. В принципе вино из винограда сорта "гамэ", который традиционно выращивают в Божоле, заметно уступает по качеству продукции виноделов Бургундии и Бордо.

Некоторые французские монархи даже именовали божоле "отвратительным пойлом" и категорически запрещали подавать его к своему столу. Как правило, Божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бордо или бургундские вина, и именно в молодом возрасте отличается довольно богатым вкусовым и ароматическим букетом.

Виноделы Божоле решили обернуть недостатки своего продукта во благо и провозгласили третий четверг ноября праздником вина нового урожая. Этот рекламно-маркетинговый ход обернулся беспрецедентным успехом, и теперь день появления в продаже "Божоле нуво" отмечается уже не только во Франции, но и во многих других странах мира.

Ежегодно 18 ноября в Хорватии вспоминают события в городе Вуковаре, произошедшие в 1991 году. В 1999 году Парламент страны провозгласил эту дату Днем памяти.

Боевые действия в районе города Вуковар произошли в ходе войны, которая началась сразу за провозглашением независимости Хорватии летом 1991 года. Части югославской народной армии, состоявшие к тому времени главным образом из сербов, при поддержке местных сербских военных формирований начали осаду города.

Несмотря на двадцатикратное превосходство сербов в живой силе и подавляющее преимущество в тяжелой технике и вооружениях, город пал лишь через три месяца, 18 ноября 1991 года. При этом в ходе боев он был практически полностью разрушен. В боях погибло около тысячи хорватов и несколько тысяч сербов.

Вуковар оставался под сербским контролем до 1998 года, несербское население в ходе этнических чисток было изгнано. В 1998 году после дипломатических переговоров город мирно был реинтегрирован в состав Хорватии. Тогда же начался процесс восстановления города и возвращения беженцев/

В Европе 18 ноября – день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. К сожалению, сегодня сексуальная эксплуатация и насилие детей страшная реальность. И чаще всего преступление совершает близкий для ребенка человек. Только в 10% случаев органы опеки и полиция узнают о насильственных действиях. Именно для предотвращения таких преступлений Европейское сообщество ввело этот день. Его цель – распространение информации о сексуальном насилии над детьми.

В 1870 году заработала первая официальная голубиная почта, которая связала Тур и Париж.

Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже был открыт "голубиный почтамт", где происходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт "эскадрильи" соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы – они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц.

Кстати, почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник.

Франция – не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю №888 за большие заслуги в Первой мировой войне. После смерти легендарный голубь был похоронен со всеми воинскими почестями.

18 ноября 1885 года, 136 лет назад, в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла.

Из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл.

Это был оригинальный велосипед с мотором. Рама так же, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, и все вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 лошадиных сил.

Православная церковь 18 ноября чтит память архиепископа Ионы. В народе этот праздник прозвали "День Ионы". По поверью, именно 18 ноября можно приманить счастье, разбрасывая рано утром возле дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками. Согласно еще одному обычаю, молодым девушкам утром надо было выпить стакан теплого молока с медом на счастливую любовь и удачное замужество.

Именины: Григорий, Гавриил, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион