Индия приостановила работу 6 угольных электростанций рядом с Нью-Дели

Индия закрыла шесть угольных электростанций возле Нью-Дели в попытке уменьшить загрязнение воздуха в столичном регионе, которое в последнее время достигло угрожающих размеров, сообщает ICIS.

В столичный регион входят города из штатов Харьяна, Пенджаб и Уттар-Прадеш, а также столица Нью-Дели.

Из 11 угольных электростанций, расположенных в радиусе 300 км от Нью-Дели, только пять останутся в эксплуатации, а остальные останутся закрытыми до 30 ноября в соответствии с приказом Комиссии по управлению качеством воздуха (CAQM).

В случае нехватки электроэнергии в этот период CAQM обратилась к правительству с просьбой обеспечить адекватное энергоснабжение от электростанций, расположенных за пределами 300-километрового радиуса от столицы.

С октября до начала ноября Индия столкнулась с энергетическим кризисом на фоне острой нехватки угля, при этом запасы более чем на половине из 135 электростанций страны упали до опасно низкого уровня. Страна уделяла приоритетное внимание поставкам угля в энергетический сектор, что серьезно повлияло на работу многих малых предприятий, особенно в северной Индии.

Согласно приказу CAQM, все отрасли в столичном регионе, имеющие доступ газоснабжению, должны в обязательном порядке перейти с угля на газ в качестве топлива, в противном случае их работа будет остановлена.

CAQM также запретил въезд грузовым автомобилям, перевозящим неосновные товары, в Нью-Дели и прекратил строительство и работы по сносу домов в столичном регионе до 21 ноября.

Школы, колледжи и другие учебные заведения в этом районе будут закрыты до дальнейшего уведомления. По словам комиссии, по крайней мере 50% государственных служащих должны работать из дома до 21 ноября. При этом частные компании призвали последовать их примеру.

Эти временные ограничения были наложены после предупреждения метеорологического департамента Индии о том, что опасное загрязнение воздуха может сохраняться в течение длительного периода, поскольку в регионе может наблюдаться снижение температуры и скорости ветра в следующие несколько дней.