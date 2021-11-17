Великобритания за год зафиксировала рекордное количество кибератак, в том числе связанных с РФ и КНР - СМИ

Национальному центру кибербезопасности Великобритании (NCSC) за истекшие 12 месяцев пришлось иметь дело с рекордным количеством кибератак - 777, сообщил в среду телеканал Sky news со ссылкой на доклад NCSC.

При этом, по данным NCSC, часть атак была связана с "враждебными государствами", в том числе с Россией и Китаем.

"Это касалось и глобальной хакерской кампании, в которой обвинялось ведомство российской внешней разведки и которая в наибольшей степени затронула администрацию США", - отмечает Sky news.

NCSC напомнил о кибератаке на IT-компанию SolarWinds, в которой США обвинили РФ, и о кибератаке на сервис Microsoft Exchange Server, ответственность за которую США и ряд других стран возложили на Китай. Между тем Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

В свою очередь директор Центра правительственной связи, частью которой является NCSC, Джереми Флеминг описал эти события "как наиболее серьезные глобальные инциденты в киберпространстве, которые мы (в британских спецслужбах - ИФ) видели за последние годы".

Флеминг назвал Китай "очень высокотехнологичной" силой в киберпространстве, амбиции которой простираются далеко за пределы китайских границ, в том числе и на коммерческий сектор Великобритании. По словам директора Центра правительственной связи, "технологическое лидерство смещается на восток".

В NCSC также сообщили, что 20% организаций, которым пришлось оказывать помощь в связи с кибератаками, оказались связаны с сектором здравоохранения, в том числе с разработкой вакцин от COVID-19.

Также в NCSC отмечают рост количество кибератак в целях вымогательства.

За аналогичный предшествующий период в 12 месяцев NCSC зафиксировал несколько меньше кибератак - 723, добавляет Sky news.