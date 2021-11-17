События

21:02 17.11.2021

В Испании третью дозу вакцины от COVID начнут предлагать лицам старше 60 лет

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Испанские власти в среду расширили список тех, кто может получить третью - "бустерную" - дозу вакцины от COVID-19, лицами старше 60 лет и работниками здравоохранения, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Издание The Guardian напоминает, что ранее "бустерные" дозы вакцин распределялись среди лиц от 70 лет и старше. Также в октябре в Испании начали прививать больных раком, жителей домов престарелых и представителей прочих уязвимых групп населения.

"Только что завершилось заседание комитета по вакцинам, и было решено, что третья доза вакцин будет выдаваться профессионалам из медицинской и медико-социальной сфер, а также людям за 60 лет", - приводит газета слова Санчеса.

Испания полностью вакцинировала 79% населения. Однако в стране с конца октября устойчиво растет заболеваемость COVID-19. Во вторник отмечались 89 случаев заболевания на 100 тыс. жителей, а в среду - уже 96. Однако, поясняет The Guardian, эти показатели намного ниже, чем в иных европейских странах вроде Нидерландов с 900 случаями на 100 тыс. человек и Австрии с 1,4 тыс. случаев.

За минувшие сутки в Испании выявили 6 667 случаев COVID-19, еще 30 инфицированных скончались. С начала пандемии в Испании диагностированы более 5,67 млн случаев заболевания, зафиксированы 87 775 летальных исходов среди заболевших. Выздоровели более 4,89 млн человек.

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В Испании третью дозу вакцины от COVID-19 начнут предлагать лицам 60+ и сотрудникам здравоохранения

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Интерфакс-Украина
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