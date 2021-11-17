Президент Молдовы опровергла слухи о возможной отставке правительства

Об отставке молдавского правительства или премьер-министра Натальи Гаврилицы речь не идет, заявила президент Молдовы Майя Санду в среду вечером в ходе передачи на телеканале JurnalTV.

"Это абсолютно не так, никто не собирается принести премьера в жертву. Наоборот - Наталия Гаврилица отлично разбирается, справляется со всеми задачами в очень сложной ситуации, когда Молдова сталкивается с множеством вызовов", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что "молдавского премьера уже знают и уважают на международном уровне". "Мы видели на этой неделе, как она представила в Лондоне инвестиционные возможности Молдовы, общалась с потенциальными инвесторами. Речь об отставке не идет – категорически заявляю", - сказала президент.

На этой неделе правительство Молдовы отметило сто дней со дня получения вотума доверия парламента. На фоне повышения тарифов на газ и цепной реакции роста цен в обществе стали обсуждать вопрос о возможной отставке правительства.