События

21:00 17.11.2021

Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию с мигрантами на белорусской границе

1 мин читать
Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель в среду провела телефонный разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Темой разговора было тесное германо-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Белоруссией и Европейским союзом", - сообщил Зайберт.

По его словам, канцлер сказала, что Германия солидарна по этой тематике с Польшей.

Ранее в среду Меркель провела разговор с Александром Лукашенко, она обсуждала с ним ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.

Теги: #белоруссия #мигранты #польша #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 17.11.2021
Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

09:43 17.11.2021
Президент Эстонии не исключает участие Москвы в подготовке происходящего на границе Беларуси с Литвой и Польшей

Президент Эстонии не исключает участие Москвы в подготовке происходящего на границе Беларуси с Литвой и Польшей

19:21 16.11.2021
НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

НАТО готово реагировать на изменения ситуации на границе Беларуси и стран альянса - Минобороны Литвы

18:14 16.11.2021
Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

Несколько польских полицейских получили травмы от мигрантов на границе с Беларусью

12:22 16.11.2021
Мигранты на границе Польши и Беларуси агрессивны: бросают камни в военных, пытаются прорваться через границу - Минобороны Польши

Мигранты на границе Польши и Беларуси агрессивны: бросают камни в военных, пытаются прорваться через границу - Минобороны Польши

00:37 16.11.2021
Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

Меркель обсудила с Лукашенко необходимость гумпомощи мигрантам на границе

20:05 15.11.2021
Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

Главы МИД ФРГ и Франции сожалеют, что Россия отказалась от встречи министров "нормандского формата" - заявление

16:13 15.11.2021
3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

3,5 тыс. мигрантов находятся с белорусской стороны у КПП "Брузги/Кужницы" на границе с Польшей

13:02 15.11.2021
Беженцы на белорусско-польской границе "снялись" с лагеря и движутся в направлении Польши

Беженцы на белорусско-польской границе "снялись" с лагеря и движутся в направлении Польши

10:44 15.11.2021
Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

Главы МИД ЕС обсудят миграционные потоки в Беларусь с авиакомпаниями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Индия приостановила работу 6 угольных электростанций рядом с Нью-Дели

Великобритания за год зафиксировала рекордное количество кибератак, в том числе связанных с РФ и КНР - СМИ

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

В Испании третью дозу вакцины от COVID начнут предлагать лицам старше 60 лет

Президент Молдовы опровергла слухи о возможной отставке правительства

Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США

Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

В Испании третью дозу вакцины от COVID-19 начнут предлагать лицам 60+ и сотрудникам здравоохранения

РАУ просит президента назначить судей, а ВРУ – уменьшить судебный сбор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА