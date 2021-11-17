РАУ просит президента назначить судей, а ВРУ – уменьшить судебный сбор

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины (Рада адвокатів Укрїни - РАУ ) Лидия Изовитова отмечает, что такие факторы, как размер судебного сбора и нехватка кадров в судейском корпусе, ограничивают доступ граждан к правосудию, заявила она во время заседания РАУ.

Заседание РАУ состоялось в среду 17 ноября с участием депутатов Верховной Рады, руководства Вісшего совета правосудия и судей.

"Есть вопросы судебного сбора. Он чрезмерно высок и люди не могут его оплатить, и бизнес не может его оплатить… Большой судебный сбор, который не может заплатить человек – это ограничение доступа к правосудию", - подчеркнула Изовитова.

Она отметила, что уменьшение ставки судебного сбора позволило бы большему числу людей обращаться в суды, и, таким образом, привело бы не к уменьшению, а к увеличению поступлений в бюджет.

Кроме того, глава РАУ обратила внимание на то, что из-за нехватки судей отдельные суды вынуждены приостанавливать свою работу.

"Количество судей первой инстанции недостаточно. Некоторые суды вообще закрыты. Адвокаты не могут предоставить правовую помощь. Они должны ехать в другие регионы за делами. Потому что дела перенесены из одного района в другой, из одного региона в другой. То есть это также ограничивает доступ граждан к правосудию, а у нас ограничен доступ к защите граждан", - отметила Изовитова.

В свою очередь присутствующий на заседании исполняющий обязанности председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий сообщил, что на сегодняшний день в Украине из-за нехватки судей не работают 9 судов, еще в 86 – работают по одному судье.

"Что можно сделать. Высший совет правосудия внес Президенту 148 представлений на назначение судей, еще 50 судей нужно привести к присяге. То есть, у нас есть примерно резерв в 200 судей, которым нужно дать возможность совершать правосудие", - сказал он.

Кроме того, есть возможность назначить судей на 5-летний срок без решения Высшей квалификационной комиссии судей, которая до сих пор не сформирована.

"Высший совет правосудия принял для себя решение, что судьи-"пятилетки" могут быть назначены по рекомендации Высшего совета правосудия без рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, если они положительно прошли квалификационную оценку. Это примерно еще 480 судей", – отметил Маловацкий.

Он добавил, что если Президент Владимир Зеленский примет соответствующие решения – проблему с нехваткой кадров в судебной системе можно будет частично решить.

В связи с этим, РАУ приняло обращение к Президенту Зеленскому о назначении судей.

Также РАУ обратилась к Верховной Раде Украины относительно урегулирования вопроса ставки судебного сбора.