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20:49 17.11.2021

Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США

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Хакеры, получающие поддержку от властей Ирана, проводят кибератаки против широкого спектра целей в сферах транспорта и здравоохранения США. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на выводы спецслужб США, Великобритании и Австралии.

Соответствующее предупреждение распространили ФБР, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Австралийский центр кибербезопасности.

По данным CNN, спецслужбы пришли к выводу, что связанные с Ираном силы, в частности, прибегают к кибератакам с вымогательством. Хакеры используют пробелы в безопасности программного обеспечения, произведенного компаниями Microsoft и Fortinet, с целью получить доступ к IT-системам и блокировать их с целью получения выкупа.

CNN уточняет, что специалисты из частного сектора уже несколько месяцев предупреждали о причастности Ирана к кибератакам с вымогательством. Однако, по мнению этих экспертов, связанные с Ираном кибератаки против компаний в Израиле и в других странах преследуют скорее цель нарушить коммерческие операции этих организаций, а не получить выкуп.

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Интерфакс-Украина
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