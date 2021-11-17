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20:41 17.11.2021

Город Днепр заинтересован в налаживании сотрудничества с израильским городом Нетания - Посольство

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Состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и Израилем на региональном уровне в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, а также налаживание взаимодействия между городами Днепр и Нетания стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с мэром Днепра Борисом Филатовым. Об этом Посольство Украины в Израиле сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Учитывая потенциал города, а также его динамичное развитие, договорено расширить побратимские связи путём налаживания сотрудничества Днепра с Нетанией. С этой целью согласованы первоочередные шаги на ожидаемую перспективу, в частности, совместное участие мэрий городов Днепр и Нетания в Украинско-Израильском инновационно-инвестиционном саммите, который состоится 15 декабря 2021 года в Киеве под лозунгом «Украина-Израиль: 30 лет дружбы и сотрудничества» и онлайн-конференции Днепр-Нетания во второй декаде декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, взаимный интерес вызвала идея организации общей экосистемы - Israeli-Ukrainian Startup/Business Accelerator Program.

«А также региональных бизнес-мер, в первую очередь road-show для презентации в Израиле экономического и инвестиционного потенциала города Днепр», - отмечает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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