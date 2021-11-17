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19:57 17.11.2021

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

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Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

Министр энергетики Герман Галущенко подал в правительство кандидатуру Анатолия Корзуна на должность заместителя министра.

"Я уже подал в Кабинет министров кандидатуру на должность профильного зама. Это Корзун", – сообщил Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в среду, отвечая на вопросы народных депутатов.

В ходе заседания комитета они отмечали целесообразность назначения профильного замминистра по вопросам угольной промышленности, указывая на комплексные проблемы в отрасли.

Как сообщалось, в начале октября Анатолий Корзун подал декларацию кандидата на должность заместителя министра энергетики. Начиная с 1999 года, он несколько раз занимал должность замминистра энергетики, в последний раз был уволен с нее в сентябре 2019 года.

Корзун является заместителем начальника департамента анализа и планирования стратегического развития ПАО "Центрэнерго". Согласно поданной им декларации, его доход по основному месту работы за 2020 год составил 43,8 тыс. грн, пенсионные поступления – 201,56 тыс. грн.

Кабинет министров 28 сентября уволил заместителя министра энергетики Алексея Куракова, курировавшего в нем вопросы угольной промышленности. Корзун также во время работы в министерстве занимался этими вопросами.

Теги: #электроэнергия #уголь #энергетика
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