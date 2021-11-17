Третий комитет ГА ООН утвердил проект новой резолюции по Крыму – МИД Украины

Третий комитет 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 17 ноября, утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что украинские дипломаты продолжат консолидировать международное давление на Российскую Федерацию, чтобы ускорить деоккупацию Крыма.

Ключевыми нововведениями резолюции 2021 года стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джелялова и других.

Также в проекте резолюции подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Документ отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Международное сообщество констатирует, что целью этих действий является целенаправленное вычеркивание украинской и крымскотатарской культурной идентичности по этнокультурному ландшафту полуострова.

Содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийской переписи населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.