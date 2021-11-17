События

19:51 17.11.2021

Третий комитет ГА ООН утвердил проект новой резолюции по Крыму – МИД Украины

2 мин читать
Третий комитет ГА ООН утвердил проект новой резолюции по Крыму – МИД Украины

Третий комитет 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в среду, 17 ноября, утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Приветствуем одобрение проекта обновленной крымской резолюции в Третьем комитете Генассамблеи. Благодарны государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот документ. Одобрение этой резолюции на ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления нашей территориальной целостности", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что украинские дипломаты продолжат консолидировать международное давление на Российскую Федерацию, чтобы ускорить деоккупацию Крыма.

Ключевыми нововведениями резолюции 2021 года стали отражение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова, поддержка сотрудничества в Крымской платформе, упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно лидерам крымскотатарского народа.

Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Долгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джелялова и других.

Также в проекте резолюции подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

Документ отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В документе осуждаются незаконные действия РФ по уничтожению или перемещению культурных и природных ценностей Украины, расположенных в Крыму. Международное сообщество констатирует, что целью этих действий является целенаправленное вычеркивание украинской и крымскотатарской культурной идентичности по этнокультурному ландшафту полуострова.

Содержится призыв к России прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма. В документе осуждается проведенная РФ Всероссийской переписи населения, которая признается недействительной на территории Крыма.

Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования в Генеральной Ассамблее ООН в декабре.

Теги: #резолюция #оон #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:10 17.11.2021
Зеленский приветствует одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека в Крыму

Зеленский приветствует одобрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции по правам человека в Крыму

23:00 13.11.2021
Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

02:33 12.11.2021
Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией с нелегалами

01:05 10.11.2021
В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

11:43 09.11.2021
COP26 не оправдал ожиданий, так как они изначально были завышенными — эксперт

COP26 не оправдал ожиданий, так как они изначально были завышенными — эксперт

00:24 08.11.2021
Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

13:06 07.11.2021
Проект госбюджета-2022 останется сбалансированным ко второму чтению – Шмыгаль

Проект госбюджета-2022 останется сбалансированным ко второму чтению – Шмыгаль

17:01 04.11.2021
Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

Ермак презентовал новый информационный проект OPEN Digest

16:21 03.11.2021
"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

"Кернел" в феврале 2022 г. откроет бесплатный образовательный проект для студентов ВУЗов

06:13 03.11.2021
Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

Первый самолет с гуманитарным грузом приземлился в кабульском аэропорту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

До конца отопительного сезона тарифы на транспорт в Киеве меняться не будут – Кличко

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Один из главных участников штурма Капитолия получил три с половиной года тюремного заключения

Индия приостановила работу 6 угольных электростанций рядом с Нью-Дели

Великобритания за год зафиксировала рекордное количество кибератак, в том числе связанных с РФ и КНР - СМИ

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы

В Испании третью дозу вакцины от COVID начнут предлагать лицам старше 60 лет

Президент Молдовы опровергла слухи о возможной отставке правительства

Меркель обсудила с премьером Польши ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Поддерживаемые Ираном хакеры нацелились на важнейшие объекты инфраструктуры США

Ермак не отвечал и не отвечает за планы разведки – советник главы ОП

В США выплатят $56 млн пострадавшим от крупнейшей мошеннической схемы с биткойном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА