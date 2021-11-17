События

18:42 17.11.2021

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток, 17 ноября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В направлении Невельского наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ОС дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка проводились обстрелы из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ОС возре Марьинки были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 17.11.2021
МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

МФО Разумкова не может стать депутатской группой в Раде - Корниенко

12:54 17.11.2021
Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

07:19 17.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен один военный

20:14 16.11.2021
Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

17:33 16.11.2021
На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

На Донбассе с начала суток получил ранение украинский военный – штаб ООС

09:36 16.11.2021
В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

В зоне ООС обезврежен российский беспилотник, который пересек линию разграничения

07:13 16.11.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

17:38 15.11.2021
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

10:54 15.11.2021
Количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в Украине за неделю сократилось - Ляшко

Количество случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций в Украине за неделю сократилось - Ляшко

07:10 15.11.2021
За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель-санитар

За минувшие сутки зафиксировано 19 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен водитель-санитар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

Третий комитет ГА ООН утвердил проект новой резолюции по Крыму – МИД Украины

В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море, пилот катапультировался

Китай располагает 350 ядерными боезарядами - американские эксперты

Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА