Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток, 17 ноября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В направлении Невельского наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ОС дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка проводились обстрелы из артиллерии калибра 152 мм.

В сторону Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции ОС возре Марьинки были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.