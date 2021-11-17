Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены
С начала текущих суток, 17 ноября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, 7 из которых – с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
В направлении Невельского наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, в районе Новоалександровки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ОС дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка проводились обстрелы из артиллерии калибра 152 мм.
В сторону Крымского велся огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции ОС возре Марьинки были обстреляны из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.