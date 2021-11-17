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17:28 17.11.2021

Китай располагает 350 ядерными боезарядами - американские эксперты

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Китай располагает 350 ядерными боезарядами - американские эксперты

Китай в настоящее время располагает не менее 350 ядерными боезарядами, следует из новых данных Федерации американских ученых.

"Китай продолжает программу модернизации ядерного оружия, начатую им в 1990-х и 2000-х годах, при этом значительно расширяет ее, разрабатывая и развертывая все больше типов и количества ядерного оружия", - отмечают в исследовании американские эксперты.

По их данным, в настоящее время Китай ведет сооружение сотен новых шахтных пусковых установок для баллистических ракет, разместил, по меньшей мере, две бригады новых мобильных комплексов межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41, способных нести разделяющуюся головную часть индивидуального наведения. Кроме того, утверждается, что в КНР развернули первые комплексы баллистических ракет средней дальности DF-17, оснащенных гиперзвуковым маневрирующим блоком.

По оценкам американских ученых, "КНР создала арсенал из около 350 ядерных боеголовок для оснащения примерно 280 оперативных баллистических ракет наземного базирования, 72 баллистических ракеты для подводных лодок и 20 авиационных бомб свободного падения".

Самыми мощными системами являются МБР DF-5A (10 ед., оснащенные ядерной боеголовкой мощностью от 4 до 5 мегатонн и дальностью 12 тыс. км, и МБР DF-5B (10 ед.), оснащенные разделяющейся головной частью индивидуального наведения (5 боеголовок мощностью от 200 до 300 килотонн) и дальностью действия 13 тыс. км.

В своем докладе Конгрессу США в 2021 году Пентагон спрогнозировал значительное увеличение арсенала китайского ядерного оружия в ближайшие годы. В нем утверждается, что Китай "к 2027 году сможет располагать 700 ядерными боеголовками" и "тысячей к 2030 году".

Между тем, как отмечают эксперты Федерации американских ученых, даже если Китай увеличит свой ядерный арсенал до такого масштаба, он все равно будет не соизмерим с потенциалом России и США.

Теги: #китай #ядерные_боезаряды
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