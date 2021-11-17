События

16:56 17.11.2021

Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

1 мин читать
Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

По меньшей мере 16 жилых домов в Донецкой области, из них 15 в с.Невельское Ясиноватского района, получили повреждения в результате трех атак российских наемников только за четверо последних суток, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры в среду.

"16 ноября 2021 года, около 08:30, представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел города Марьинки Покровского района, в ходе которого была повреждена крыша дома. Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября 2021 года, около 02:30, боевики преступной оккупационной администрации РФ совершили минометный обстрел с.Невельское Ясиноватского района. Во время указанной атаки повреждено 7 частных домовладений и 5 военных автомобилей", - говорится в сообщении.

Ранее, в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года, в период с 01:00 до 02:00, российские наемники также обстреливали с.Невельское. В результате повреждены восемь домов и сгорел один автомобиль на одном из подворий. Пострадавших среди гражданского населения не было.

Начато досудебное расследование сразу в нескольких уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к совершению преступления лица.

Теги: #донецкая_область #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 14.11.2021
Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили условия перемирия на Донбассе, ранен водитель-санитар – штаб ООС

00:39 14.11.2021
Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

17:55 12.11.2021
В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

15:58 09.11.2021
Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

17:54 31.10.2021
Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили условия перемирия, ранен один боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили условия перемирия, ранен один боец ВСУ

19:49 29.10.2021
Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

09:35 29.10.2021
Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

10:13 28.10.2021
В Луганской области повреждены пять жилых домов и линия электросети из-за артобстрела российскими наемниками

В Луганской области повреждены пять жилых домов и линия электросети из-за артобстрела российскими наемниками

12:18 27.10.2021
Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

18:15 26.10.2021
Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине действует около 210 тыс. поддельных COVID-сертификатов

К срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" привела задержка их отъезда из Минска в ожидании вступления в силу перемирия на Донбассе – Bellingcat

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, трое украинских военнослужащих ранены

Под Одессой в 2022 году начнут строить новую транспортную развязку на пересечении трасс М-15, М-16 и М-28

Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море, пилот катапультировался

Китай располагает 350 ядерными боезарядами - американские эксперты

Строительство крупнейшего в мире Леголенда началось в Шанхае

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Организация "Семьи Небесной сотни" вручила Порошенко благодарность за поддержку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА