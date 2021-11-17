Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

По меньшей мере 16 жилых домов в Донецкой области, из них 15 в с.Невельское Ясиноватского района, получили повреждения в результате трех атак российских наемников только за четверо последних суток, сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры в среду.

"16 ноября 2021 года, около 08:30, представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел города Марьинки Покровского района, в ходе которого была повреждена крыша дома. Кроме того, в ночь с 16 на 17 ноября 2021 года, около 02:30, боевики преступной оккупационной администрации РФ совершили минометный обстрел с.Невельское Ясиноватского района. Во время указанной атаки повреждено 7 частных домовладений и 5 военных автомобилей", - говорится в сообщении.

Ранее, в ночь с 13 на 14 ноября 2021 года, в период с 01:00 до 02:00, российские наемники также обстреливали с.Невельское. В результате повреждены восемь домов и сгорел один автомобиль на одном из подворий. Пострадавших среди гражданского населения не было.

Начато досудебное расследование сразу в нескольких уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства событий и причастные к совершению преступления лица.