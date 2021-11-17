В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве инспектора патрульной полиции Александра Фахрудинова. Им оказался коллега убитого, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Совместными силами работников внутренней безопасности Нацполиции, уголовного розыска, следственного управления и патрульной полиции Луганской области, а также следователей Государственного бюро расследований проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался коллега патрульного. Чтобы избежать ответственности за совершенное сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

По пути к пункту пересечения полицейского задержали. Он признался в совершенном преступлении и показал, где спрятал орудие убийства.

Мотивы преступления устанавливаются.

Подозреваемому сообщено о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, 16 ноябр, на территории административного здания в г. Рубежное был обнаружен убитым инспектор патрульной полиции. Его табельное огнестрельное оружие было похищено. На территории города была введена полицейская операция.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура.