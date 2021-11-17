Организация "Семьи Небесной сотни" вручила Порошенко благодарность за поддержку

Общественная организация "Семьи Небесной сотни" вручила пятому президенту Украины Петру Порошенко благодарность за поддержку семей героев Небесной сотни и пострадавших участников Революции достоинства, а также многолетнее сотрудничество в сфере развития гражданского общества, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"По случаю восьмой годовщины Революции достоинства мы, ОО "Семьи Небесной Сотни", хотим поблагодарить за вашу борьбу на Майдане. Все эти восемь лет вы поддерживали и оказывали помощь семьям героев Небесной сотни и участникам Революции достоинства. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы не опускаете руки, вы продолжаете бороться, вы отстаиваете Украину, ее интеграцию в ЕС, за что стояли наши родные защитники", – сказала во время встречи с Порошенко вдова героя Небесной сотни Андрея Цепуна, председатель правления ОО "Семейства Небесной Сотни" Юлия Цепун.

Порошенко в свою очередь отметил, что это очень ценно для него, и что Украина продолжает сталкиваться с огромными трудностями, несмотря на прошедшие со времен Оранжевой революции и Революции достоинства годы.

"Трудности организует нам агрессор, трудности организует "пятая колонна", это трудности со стороны тех, кому "какая разница" и "мастеров разговорного жанра". Это трудности от тех, кто издевался над событиями во время Революции достоинства, их так называемый юмор, когда Беркуту рекомендовали взять эбонитовые палочки, которые будут производить электричество, если бить участников Майдана", – напомнил он.

"Они не понимают масштаб той трагедии, тех потерь украинского народа. Тысячи украинских героев отдали свою жизнь, защищая Украину от российского нашествия", – добавил Порошенко.

Он поблагодарил семьи героев Небесной сотни за то, что они продолжают борьбу.

"Я от имени всей нашей команды очень благодарен вам за эту высокую оценку. Хочу сказать – вместе дальше до победы, потому что наши главные победы еще впереди", – убежден Порошенко.