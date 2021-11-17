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16:34 17.11.2021

ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

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ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставили без изменений меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Адвокаты подавали ходатайство о более мягкой мере пресечения. Прокурор Валентин Мусияка со своей стороны просил арестовать Труханова или увеличить размер залога. Он объяснял, что Труханов при желании может начать скрываться от следствия", - сообщается в Телеграм-канале ЦПК.

Как отмечается в сообщении, назначенный ранее судьей ВАКС Оксаной Олейник залог Труханову в размере более 30 млн грн до сих пор не внесен, однако теперь Труханов не позднее чем в течение пяти дней обязан его внести на счет суда, иначе прокурор сможет просить назначения более суровой меры пресечения.

Как сообщалось, в начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн", - сообщило НАБУ.

Теги: #залог #труханов #вакс
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