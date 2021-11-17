События

15:29 17.11.2021

Львовский "антивакцинатор" Стахив не явился в суд для избрания меры пресечения, адвокат утверждает, что он в больнице

1 мин читать
Львовский "антивакцинатор" Стахив не явился в суд для избрания меры пресечения, адвокат утверждает, что он в больнице

Галицкий районный суд Львова не смог избрать меру пресечения Остапу Стахиву, подозреваемому в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, поскольку Стахив не явился сегодня на заседание.

Его адвокат заявил в суде, что Стахив находится на стационарном лечении в городе Свалява Закарпатской области.

В связи с этим судья Олег Юркив перенес рассмотрения ходатайства о мере пресечения на 12:00 18 ноября.

"Суд разрешает задержать Стахива для его участия в судебном заседании для избрания меры пресечения при условии возможности его участия в судебном заседании", - сказал судья Юркив.

Также суд постановил, что следует дополнительно проверить местонахождение подозреваемого.

"Если выяснится, что он находится в стационаре в больнице, нужно вытребовать заключение, что он может принять участие в заседании", - сказал судья.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".

Теги: #львов #стахив #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 17.11.2021
Miramax подала в суд на Тарантино из-за его планов продать в виде NFT сцены из "Криминального чтива"

Miramax подала в суд на Тарантино из-за его планов продать в виде NFT сцены из "Криминального чтива"

22:55 16.11.2021
Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

Cуд в Германии отклонил иск экологов по "Северному потоку 2"

12:49 16.11.2021
Рада приняла закон "О медиации"

Рада приняла закон "О медиации"

19:42 15.11.2021
Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

Очередной судебный процесс против Саакашвили состоится 16 ноября - адвокат

15:52 15.11.2021
Дело экс-судьи Чауса передано в суд

Дело экс-судьи Чауса передано в суд

09:39 15.11.2021
Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

Суд над Саакашвили вновь состоится без его присутствия

05:33 12.11.2021
Американский суд приостановил передачу документов администрации Трампа комитету по расследованию штурма Капитолия

Американский суд приостановил передачу документов администрации Трампа комитету по расследованию штурма Капитолия

19:37 11.11.2021
Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

Суд поместил под ночной домашний арест экс-главврача запорожской больницы, в которой в пожаре погибли 4 человека

19:28 11.11.2021
Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

Украина вновь представила Верховному суду в Лондоне свою позицию в споре с РФ о евробондах на $3 млрд и уверена в позитивном его исходе

14:20 11.11.2021
Dragon Capital планирует завершить 1-ю очередь М10 Lviv Industrial Park в III квартале 2022 г.

Dragon Capital планирует завершить 1-ю очередь М10 Lviv Industrial Park в III квартале 2022 г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Около 6 тыс. субъектов бизнеса смогут принять участие в программе выделения 1 тыс. грн для вакцинированных граждан

Полиция Польши зафиксировала свыше 160 попыток нелегалов пересечь границу, девять пограничников ранены

Киев с 22 ноября возобновляет очное обучение в школах

На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ провела обыски у одного из топ-менеджеров "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за якобы неполной уплаты ренты за пользование недрами, компания отрицает обвинения

Шестнадцать домов повреждено в Донецкой области после обстрелов российскими наемниками за 4 суток

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Организация "Семьи Небесной сотни" вручила Порошенко благодарность за поддержку

ВАКС оставил в силе 30 млн грн залога для Труханова

В Киеве разоблачили две схемы мошенников, занимавшихся подделкой COVID-сертификатов

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

В Чехии и Словакии антирекорды по COVID-19

Закон о столице от "слуг" - это опасный прецедент, заявляют в "УДАРе Виталия Кличко"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА