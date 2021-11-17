Львовский "антивакцинатор" Стахив не явился в суд для избрания меры пресечения, адвокат утверждает, что он в больнице

Галицкий районный суд Львова не смог избрать меру пресечения Остапу Стахиву, подозреваемому в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, поскольку Стахив не явился сегодня на заседание.

Его адвокат заявил в суде, что Стахив находится на стационарном лечении в городе Свалява Закарпатской области.

В связи с этим судья Олег Юркив перенес рассмотрения ходатайства о мере пресечения на 12:00 18 ноября.

"Суд разрешает задержать Стахива для его участия в судебном заседании для избрания меры пресечения при условии возможности его участия в судебном заседании", - сказал судья Юркив.

Также суд постановил, что следует дополнительно проверить местонахождение подозреваемого.

"Если выяснится, что он находится в стационаре в больнице, нужно вытребовать заключение, что он может принять участие в заседании", - сказал судья.

Как сообщалось, 16 ноября сотрудники СБУ вручили Остапу Стахиву подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По данным СБУ, спецслужба блокировала деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. По данным СБУ, участники группы призывали к "насильственному изменению конституционного строя".