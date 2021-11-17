События

15:21 17.11.2021

Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

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Во Львовской области школьный автобус столкнулся с грузовиком, травмированы ученики

В Червоноградском районе в результате столкновения школьного автобуса и грузовика были травмированы несовершеннолетние, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 ноября, около 8:30, возле села Бышев Червоноградского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение между школьным автобусом, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовиком "ДАФ" под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.

"По предварительной информации, в автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников. В результате ДТП пассажир автобуса, 16-летний школьник, получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Теги: #дтп #школьный_автобус
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