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14:48 17.11.2021

В Чехии и Словакии антирекорды по COVID-19

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В Чехии и Словакии антирекорды по COVID-19

В Чехии и Словакии вслед за рядом других стран Европы сообщили в среду о рекордно высоких приростах новых случаев коронавируса, передают европейские СМИ.

В Чехии за последние 24 часа зафиксировали свыше 22,4 тыс. новых случаев заболевания, что выше почти на 5 тыс. предыдущего антирекорда, установленного 7 января 2021 года. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство рассматривает возможность введения "локдауна" для невакцинированных жителей, как это ранее сделала Австрия.

В Словакии за сутки выявили более 8,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что превысило установленный на прошлой неделе антирекорд в 7,2 тыс.

Ранее в среду сообщалось, что медики в Австрии за минувшие сутки выявили более 14,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в Австрии с начала пандемии. До этого антирекордом считался показатель в 9,5 тыс. случаев, который зарегистрировали около года назад.

В соседней с Австрией Венгрии зафиксирован в среду самый высокий с весны этого года прирост новых случаев заражения COVID-19. За сутки зарегистрировали 10,2 тыс. случаев коронавируса, установлен антирекорд по летальным случаям - 178.

Кроме того, в Норвегии, где зачастую фиксировали меньше заражений коронавирусом нежели в других европейских странах, зарегистрировали рекордно высокое за время пандемии число случаев COVID-19 за последние сутки. За последние сутки там выявили 2 552 новых зараженных, и это на 20% выше, чем на прошлой неделе, когда в стране был зарегистрирован предыдущий антирекорд.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщила, что Европа на данный момент остается единственным регионом мира, в котором число и заражений коронавирусом COVID-19, и смертей от последствий заболевания продолжает расти.

Согласно информации ВОЗ, за неделю с 8 по 14 ноября зафиксирован рост случаев заражения COVID-19 на 6% во всем мире. В Европе выявили рост заболеваемости на 8% против предыдущей недели, в Америке - также на 8%.

Теги: #словакия #covid_19 #чехия
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