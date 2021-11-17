Пограничники запретили 22-летней блогерше из РФ въезд в Украину и выписали штраф

В среду, 17 ноября, в пункте пропуска "Киев (Жуляны)" пограничники обнаружили россиянку, которая летом текущего года незаконно посетила АР Крым.

"Иностранка прилетела в Украину рейсом из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, применяемых к гражданам стран миграционного риска, в том числе РФ, выяснилось, что путешественница – нарушительница украинского законодательства", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, пограничники установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является блогером, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив.

"За нарушение украинского законодательства пограничники оформили в отношении россиянки админпротокол. Также блогеры запретили въезд в Украину на 3 года и предупредили, что если в течение этого времени постарается попасть на территорию нашей страны, срок запрета будет увеличен до 10 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, это Алёна Вотинцева.