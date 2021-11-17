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14:19 17.11.2021

"Слуга народа" намерена не допустить повышения цен на проезд в Киеве

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"Слуга народа" намерена не допустить повышения цен на проезд в Киеве

Политическая партия "Слуга народа" намерена провести аудит функционирования общественного транспорта в Киеве и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит, что происходит в Киевском метрополитене", - заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Теги: #киев #тарифы #слуга_народа #транспорт
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