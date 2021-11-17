Данилов призвал разработать четкий и прозрачный механизм обеспечения украинских военных жильем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел совещание по обеспечению жильем военнослужащих, в ходе которого заявил о необходимости внесения соответствующих предложений в бюджет на 2022 год и разработки четкого и прозрачного механизма обеспечения военных жильем, сообщает пресс-служба СНБО в среду.

"В этом контексте министерству развития громад и территорий Украины поручено провести экспертизу предложений, мощностей и загруженности домостроительных комбинатов", - говорится в сообщении.

Данилов также призвал проанализировать перечень имеющихся объектов незавершенного строительства в ведении Министерства обороны Украины.