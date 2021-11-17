Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком

Российские военные к началу декабря завершат формирование в аннексированном Крыму нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск.

Будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который будет базироваться в Феодосии, сообщило Минобороны РФ.

Москва за несколько лет значительно усилила группировку в Крыму, в том числе за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").

В ноябре 2018 года в Джанкое на севере Крыма на боевое дежурство заступил четвертый дивизион системы ПВО С-400 "Триумф". Джанкой находится примерно в 30 км от границы с Украиной. Ранее на боевое дежурство в Крыму Россия поставила три дивизиона С-400: в январе 2017 года в Феодосии, в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре 2018 года в Евпатории.

Черноморский флот России за последние годы получил новые корабли, дизель-электрические подлодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". В Крыму создан армейский корпус, в его составе соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.