Киев с 22 ноября возобновляет очное обучение в школах

Со следующего понедельника, 22 ноября, будет возобновлено очное обучение в столичных школах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - написал мэр в своем Telegram-канале в среду.

Как сообщает пресс-служба мэра столицы, в Киеве наблюдается снижение количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы.

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", – сообщил мэр.

Мэр подчеркнул, что решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов.

"Тем не менее, я хотел бы обратиться ко всем жителям столицы. Ситуация с распространением вируса – сложная. И показатели заболеваемости по Украине, к сожалению, до сих пор высокие. Многие регионы, и Киев, в частности, остаются в "красной" зоне. Поэтому я призываю всех соблюдать ключевые противоэпидемические правила! Вакцинироваться. Ибо угроза стремительного распространения вируса не миновала", – отметил Кличко.