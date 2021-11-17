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11:26 17.11.2021

На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

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На Донбассе российские наемники вновь обстреляли Невельское: повреждены 7 домов, двое из которых разрушены

Полиция документирует последствия обстрела второй раз за неделю села Невельское Покровского района, зафиксировано повреждение семи домов, никто не пострадал, сообщает полиция Донецкой области.

"Утром в 6:45 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Правоохранители обследуют поселок, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет. Обследование продолжается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Правоохранители подчеркнули, что это уже второй удар боевиков по селу за последнюю неделю.

Как сообщалось, в воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского было повреждено 9 домов.

Теги: #невельское #обстрел #разрушение
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