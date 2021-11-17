События

10:52 17.11.2021

Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер вулкана Ньямлагира

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Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер вулкана Ньямлагира

Военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго в соответствии с задачами Миссии ООН обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира.

По словам командира отряда полковника Евгения Вакуленко, особенностью таких задач является выполнение полетов на достаточно больших высотах.

«Высота Ньямлагира достигает 3058 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета. Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, таким образом это не проблема», - цитирует Вакуленко пресс-служба 18-го отдельного вертолетного отряда ДР Конго.

Следует отметить, что исследование вулканической деятельности является важнейшей задачей – рядом расположен город Гома, в котором проживает около 2 млн жителей. Своевременное изучение и прогнозирование будущих извержений учеными позволяет заблаговременно предупредить местное население о потенциальной опасности.

Теги: #вертолетный_отряд #африка #вулкан
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