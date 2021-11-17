На Херсонщине прошли военные учения морпехов

В Херсонской области, на одном из полигонов боевой подготовки вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, прошли батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду.

Отмечается, что в учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

"По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны", - говорится в сообщении.

Указано, что, удачно выполнив боевую задачу, военные совершили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

В ведомстве добавляют, что в ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

"Военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились, их цель была достигнута", - резюмируют в Минобороны.