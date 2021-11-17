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10:25 17.11.2021

Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

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Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам его переговоров в Вашингтоне и Брюсселе ключевые партнеры Украины поддерживают ее и готовы cдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий не только словами, но и конкретными действиями.

"Заявления – это важно, не нужно преуменьшать их значение. Но рецепт успеха – это заявления, санкции и военная поддержка Украины. В отличие от весны, когда партнеры ограничивались словами поддержки, сейчас они прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ. Они будут делать эти шаги, чтобы сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий”, – сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" в среду, передает пресс-служба МИД.

Глава украинской дипломатии напомнил, что развертывание военной инфраструктуры России вдоль границы Украины весной было не просто попыткой запугать Украину, а конкретным укреплением стратегических позиций вооруженных сил РФ.

"Нужно относиться серьезно к угрозам, но паниковать не нужно. Все работают и реалистично оценивают ситуацию", – отметил он.

Кулеба указал, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии после трехсторонней встречи с ним в Брюсселе было "беспрецедентно четким и жестким в отношении России".

По словам министра, французские и немецкие партнеры дали понять России, что новые агрессивные действия будут иметь последствия.

Кулеба также отметил, что Украина вместе с партнерами работает над укреплением границы с Беларусью - речь идет как об инженерном укреплении, так и о физическом присутствии, обмене разведывательными данными с партнерами, усиленной пограничной разведке для того, чтобы максимально защитить северную границу Украины.

Теги: #агрессия #рф #кулеба #партнеры
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