События

10:09 17.11.2021

36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

2 мин читать
36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

36% граждан Украины не готовы вакцинироваться от COVID-19, нежелающих вакцинироваться больше среди молодых респондентов, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

По данным опроса, 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.

Отмечается, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. За последний месяц возросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше нежелающих вакцинироваться среди молодых респондентов.

В то же время 55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, 26% – противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди старейших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался.

При этом 49% не поддерживают политиков, не вакцинировавшихся против COVID-19, 35% респондентов безразличны к этому, 14% – поддерживают таких деятелей.

Также 61% опрошенных верит, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавируса, 37% – не верят.

Как свидетельствуют данные опроса, 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения.

В то же время президента и Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самопроизвольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и те, кто намерен это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса.

Соцопрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #вакцинация #соцопрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:37 17.11.2021
В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

14:24 16.11.2021
Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

Выплата 1 тыс. грн вакцинированным украинцам будет осуществляться из общего фонда госбюджета - Шмыгаль

14:13 16.11.2021
Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

13:40 16.11.2021
Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

Получить обещанную 1 тыс. грн смогут вакцинированные с декабря украинцы – советник президента

20:04 15.11.2021
Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

Вакцинированные двумя дозами смогут получить 1 тыс. грн для спорта, театра и путешествий

16:11 15.11.2021
В рамках пилотного проекта Санофи в Украине в аптеках Киева от гриппа вакцинированы 1714 человек

В рамках пилотного проекта Санофи в Украине в аптеках Киева от гриппа вакцинированы 1714 человек

13:35 15.11.2021
В ОАСК обжалуют отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов вакцинации в общественных местах

В ОАСК обжалуют отстранение от работы невакцинированных от COVID-19 и проверку сертификатов вакцинации в общественных местах

13:25 15.11.2021
В Минспорта вакцинированы от COVID-19 почти 96% сотрудников, отстранен от работы один невакцинированный

В Минспорта вакцинированы от COVID-19 почти 96% сотрудников, отстранен от работы один невакцинированный

10:34 15.11.2021
Около 2 млн невакцинированных австрийцев отправились на локдаун на 10 дней

Около 2 млн невакцинированных австрийцев отправились на локдаун на 10 дней

09:18 15.11.2021
Апелляционный суд в США приостановил распоряжение Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний

Апелляционный суд в США приостановил распоряжение Байдена об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

Глава ФГИ подал заявление об увольнении – источник

Российские наемники обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и прилегающая территория - СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер вулкана Ньямлагира

На Херсонщине прошли военные учения морпехов

Госэкоинспекция проверяет ОГХК

Кулеба: партнеры прорабатывают конкретные действия в поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ

Европа остается единственным регионом в мире, где число смертей от COVID-19 продолжает расти - ВОЗ

К Саакашвили не допускают личного врача – Денисова

На Прикарпатье мужчина несколько месяцев воровал счетчики на тепло из многоквартирных домов

Министр обороны Швеции выступил за отправку в Украину военнослужащих в рамках учебной миссии под руководством ЕС

Президент Эстонии не исключает участие Москвы в подготовке происходящего на границе Беларуси с Литвой и Польшей

В Канаде шторм привел к транспортному коллапсу в Ванкувере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА