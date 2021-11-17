36% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - исследование

36% граждан Украины не готовы вакцинироваться от COVID-19, нежелающих вакцинироваться больше среди молодых респондентов, свидетельствуют данные исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

По данным опроса, 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.

Отмечается, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. За последний месяц возросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше нежелающих вакцинироваться среди молодых респондентов.

В то же время 55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.

Согласно исследованию, 71% опрошенных считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей, 26% – противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди старейших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался.

При этом 49% не поддерживают политиков, не вакцинировавшихся против COVID-19, 35% респондентов безразличны к этому, 14% – поддерживают таких деятелей.

Также 61% опрошенных верит, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавируса, 37% – не верят.

Как свидетельствуют данные опроса, 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться, 15% обвиняют Министерство здравоохранения.

В то же время президента и Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самопроизвольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и те, кто намерен это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса.

Соцопрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.