Президент Эстонии не исключает участие Москвы в подготовке происходящего на границе Беларуси с Литвой и Польшей

Ситуация на границе Беларуси с Литвой и Польшей могла быть задумана и организована не только Минском, но и Москвой, считает президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis).

"Все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки. И главы некоторых стран Запада начали общаться с (президентом РФ) Владимиром Путиным, чтобы решить эту проблему", - прокомментировал он в интервью литовскому порталу "Дельфи" итоги состоявшегося 15 ноября в Вильнюсе саммита глав государств Балтии с виртуальным участием президента Польши Анджея Дуды.

Вместе с тем Карис заявил, что его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным возможны, несмотря на нынешние непростые отношения с восточным соседом.

"Есть что-то, о чем можно говорить. Даже в военное время противники консультируются друг с другом. Есть политические консультации на более низком уровне. Например, недавно наш министр иностранных дел по телефону говорила с главой МИД России Сергеем Лавровым, такое происходит", - сказал эстонский президент.

По его словам, переговоры и консультации можно вести не только на политические темы, "но это и темы из сферы охраны природы, культуры, надо поддерживать контакты и диверсифицировать подход к общению с Россией". "Есть, к примеру, финский способ, но есть и другие. Поэтому, я думаю, чем больше, тем лучше", - добавил Карис.

В то же время он выразил неуверенность в возможности в ближайшее время обратной позитивной связи в диалоге с Россией.

"Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония - часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество", - считает президент.

Карис также заявил, что Эстония поддержит другие страны Балтии и Польшу, если они попросят помощи на основании статьи 4 договора НАТО в решении вопроса о пограничном кризисе.

"Мы говорили с главами всех стран Балтии и президентом Польши об этой 4-й статье НАТО, сейчас это дело Литвы и Польши поднимать этот вопрос, если потребуется, Эстония их поддержит", - сказал президент.

Ситуация на границе Польши и Беларусью осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.