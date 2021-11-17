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09:10 17.11.2021

Больницы Словакии переполнены пациентами с COVID-19, власти намерены ужесточить ограничения

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Больницы Словакии переполнены пациентами с COVID-19, власти намерены ужесточить ограничения

Национальная система здравоохранения Словакии оказалась в критическом положении из-за роста заболеваемости COVID-19, в четверг власти определят, какие ограничения будут введены в отношении невакцинированного населения, объявил во вторник премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Ситуация в больницах критическая. Нам нужно существенно ужесточить на ближайшие три недели ограничения, чтобы нормализовать ситуацию в больницах", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Хегер отметил, что согласно готовящимся правилам, только вакцинированные смогут посещать массовые мероприятия. Также речь пойдет о запрете непривитым ходить в магазины, не торгующие товарами первой необходимости, пользоваться услугами не первостепенной важности, посещать спортивные мероприятия и заселяться в отели. Кроме того, правительство установит правила для тестирования на COVID-19 на рабочих местах.

По данным The Guardian, в Словакии с населением около 5,5 млн человек за последние дни выявляют примерно 6,5 тыс. случаев COVID-19 в день. Власти заявляют, что в стране свободными остаются только 20 коек с ИВЛ, а медики вынуждены перепрофилировать койко-места и перенаправлять заболевших по всей стране. Число госпитализированных с COVID-19, согласно Минздраву Словакии, достигло 2 тыс. 862 человек.

Вместе с тем от COVID-19 в Словакии вакцинированы 45% населения - менее среднего показателя в 64,9% по ЕС.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Словакии было диагностировано свыше 569 тыс. заражений COVID-19, более 13,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Теги: #словакия #covid_19
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