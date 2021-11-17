На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

В Днепропетровской области в результате пожара в частном доме для пожилых людей погибли пять человек, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 ноября от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в Центральном районе г. Днепр на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано проживание пожилых людей, в комнате на втором этаже возник пожар на площади 2 кв. м", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли 5 человек. Пожар самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались.