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08:45 17.11.2021

На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

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На пожаре в частном доме для пожилых людей погибли пять человек

 В Днепропетровской области в результате пожара в частном доме для пожилых людей погибли пять человек, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 ноября от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в Центральном районе г. Днепр на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано проживание пожилых людей, в комнате на втором этаже возник пожар на площади 2 кв. м", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли 5 человек. Пожар самоликвидировался. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Теги: #жертвы #украина #днепропетровская #пожар
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