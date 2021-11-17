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08:17 17.11.2021

В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

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В Украине за сутки выявили 18 668 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 20 211 человек, 769 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 9 миллионов украинцев завершили иммунизацию от COVID-19! За сутки 16 ноября в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403), 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 4 468 человек; летальных исходов – 769; выздоровело – 20 211 человек", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 ноября сообщалось о 24 747 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 ноября, в утренней коронастатистике сообщалось о зафиксированных за сутки 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 263 417 человек; выздоровело – 2 684 584 человека; летальных исходов – 78 754.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок. 

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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