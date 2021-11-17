Германия намерена ужесточить правила для невакцинированных

В Саксонии 85% коек интенсивной терапии занимают пациенты с коронавирусом, поэтому власти ввели правила "2G" во всех второстепенных магазинах и учреждениях, означающие "вакцинированный и выздоровевший" и подразумевающие, что такие места могут посещать люди с тестами и доказательствами вакцины, передает издание The Guardian.

По информации издания, министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг заявила, что, если заболеваемость продолжит расти до такой степени, что больницы не смогут справиться с этим, потребуются дополнительные меры.

Также отмечается, что Северный Рейн-Вестфалия должен последовать этому примеру, где непривитым людям откажут в доступе на все второстепенные объекты и мероприятия, включая футбольные матчи и рождественские ярмарки. Людям, желающим посетить карнавальные мероприятия в начале сезона, необходимо будет пройти тест в дополнение к вакцинации или выздоровлению.

Вместе с тем, мэр Берлина Майкл Мюллер заявил во вторник, что столица также находится на пути к введению аналогичных правил "2G-плюс". Город надеется открыть центры вакцинации, которые были закрыты после снижения заболеваемости этим летом. Открытие центров вакцинации произойдет не раньше января или февраля.