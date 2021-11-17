В Минздраве заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации

В министерстве здравоохранения Украины заявили, что наличие антител не является основанием для отказа от вакцинации.

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

Отмечается, что основой для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования.

При этом в Минздраве отметили, что ни один из тестов не является обязательным перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител.

По данным Минздрава, исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек вновь или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - сообщили в ведомстве.