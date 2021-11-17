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04:35 17.11.2021

Швеция готова отправить военных на украинский Донбасс

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 Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил о готовности отправить шведских военнослужащих в Украину для поддержки в продолжающемся конфликте на Донбассе, передает Sveriges Radio.

"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Питер Хультквист.

Министр обороны поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине, что может означать, что Швеция отправит в Украину офицеров для обучения военных.

"Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины", - подчеркнул Хультквист.

Теги: #швеция #поддержка #украина #донбасс
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