Швеция готова отправить военных на украинский Донбасс

Министр обороны Швеции Питер Хултквист заявил о готовности отправить шведских военнослужащих в Украину для поддержки в продолжающемся конфликте на Донбассе, передает Sveriges Radio.

"Наша солидарность с Украиной всегда должна быть очень четкой", - заявил Питер Хультквист.

Министр обороны поддержал предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине, что может означать, что Швеция отправит в Украину офицеров для обучения военных.

"Мы видим в этом важную часть стремления ЕС внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины", - подчеркнул Хультквист.