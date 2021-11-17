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02:16 17.11.2021

Байден запретил въезд в США представителям правительства Никарагуа

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Байден запретил въезд в США представителям правительства Никарагуа

Президент США Джо Байден запретил правительственным чиновникам Никарагуа въезжать в Соединенные Штаты в качестве меры за подавление прав человека и демократии в латиноамериканском государстве.

"В свете важности для Соединенных Штатов содействия демократическим процессам и институтам в Никарагуа (...) и с учетом подавления прав человека и демократии в Никарагуа, я решил, что в интересах Соединенных Штатов ограничить и приостановить въезд в США в качестве иммигрантов и не иммигрантов членов правительства Никарагуа во главе с президентом Даниэлем Ортегой, включая его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и других, описанных в этом документе, кто формулирует, осуществляет и извлекает выгоду из политики и действий, которые подрывают и наносят ущерб демократическим институтам и препятствуют возвращению к демократии в Никарагуа", - говорится в указе Байдена, который публикует Белый дом.

Отмечается, что запрет распространяется на всех членов правительства Ортеги и других выборных должностных лиц, включая мэров, а также супругов и детей тех, кому запретили въезд.

Данный шаг был предпринят после того, как президентские выборы в Никарагуа выиграл действующий лидер Даниэль Ортега. Он находится у власти на протяжении 14 лет.

Вскоре после выборов Байден заявил, что выборы в Никарагуа не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими.

Теги: #сша #никарагуа #байден #запрет
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